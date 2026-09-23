ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام للجامعة العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل فهمي

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التضامن والتعاون العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية في المحافل الدولية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.