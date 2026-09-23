ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء رواندا في مقر دولة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رئيس وزراء رواندا جاستن نسينغيومفا

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد جاستن نسينغيومفا رئيس وزراء جمهورية رواندا الصديقة والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية رواندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.