بنك برقان يغلق الاكتتاب في زيادة رأسماله بقيمة 50 مليون دينار كويتي بتغطية بلغت 1.34 ضعف الإصدار

رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبد الله ناصر الصباح ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر

أعلن بنك برقان ش.م.ك.ع. (“برقان” أو “البنك”) عن نجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله بتغطية بلغت 133.57% من الأسهم المطروحة للاكتتاب. فقد تم إغلاق فترة الاكتتاب في زيادة رأسماله بقيمة 50 مليون دينار كويتي في موعدها المحدّد بتاريخ 14 سبتمبر 2026 حيث بلغ حجم إجمالي الاكتتابات 66.79 مليون دينار كويتي.

وتم الاكتتاب في إجمالي 277.8 مليون سهماً من أسهم حقوق الأولوية، بسعر بلغ 0.180 دينار كويتي للسهم الواحد، يتضمن 0.100 دينار كويتي كقيمة اسمية و0.080 دينار كويتي كعلاوة إصدار، لتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 50 مليون ديناراً كويتياً.

وعقب الاستكمال الناجح لعملية الاكتتاب، تم استيفاء حميع الإجراءات الرقابية المعمول بها والمتعلقة بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل. كما تم تخصيص أسهم الإصدار بالكامل، وإصدار الأسهم الجديدة وفقا للإجراءات الرقابية وإجراءات الاكتتاب والتخصيص المعمول بها.

نتائج الاكتتاب والتخصيص

شهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً قوياً من المساهمين المؤهلين وحملة حقوق الأولوية. بلغ إجمالي الاكتتابات 371.03 مليون سهماً، بما يعادل نسبة تغطية إجمالية قدرها 133.57%، وبقيمة إجمالية بلغت 66.79 مليون دينار كويتي. فقد تم الاكتتاب في 248.17 مليون سهماً من خلال ممارسة حقوق الأولوية، بما يمثل نسبة تغطية قوية بلغت 89.34%، فيما تم تلقى طلبات للاكتتاب في 122.86 مليون سهماً إضافياً من أسهم الإصدار حيث تم إتاحة 29.60 مليون سهماً من أسهم الإصدار غير المكتتب فيها لمقدمي طلبات الاكتتاب الإضافي، وجرى تخصيصها على أساس تناسبي بنسبة إجمالية بلغت .%24.09

تعزيز المركز الرأسمالي لبنك برقان

وعقب استكمال عملية إصدار حقوق الأولوية بنجاح، وتخصيص وإصدار الأسهم الجديدة وفقاً للإجراءات الرقابية والمؤسسية المعمول بها، سيرتفع عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل لبنك برقان بمقدار 277.8 مليون سهماً، من 3,996.4 مليون سهماً إلى 4,274.1 مليون سهماً، بما يمثل زيادة بنحو 7%.

كما سيرتفع رأس المال المدفوع للبنك بمقدار 27.8 مليون دينار كويتي، من 399.6 مليون دينار كويتي إلى 427.4 مليون دينار كويتي. وسيتم تسجيل المبلغ المتبقي والبالغ 22.2 مليون دينار كويتي كعلاوة إصدار، ليبلغ بذلك إجمالي الزيادة في حقوق مساهمي البنك 50 مليون دينار كويتي.

ومن المتوقع أن تسهم زيادة رأس المال في تعزيز نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1)، ومعدل الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1)، ومعدل كفاية رأس المال بقرابة 60 نقطة أساس، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الرقابية ذات الصلة.

ويمنح المركز الرأسمالي المعزز البنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على توازن حصيف بين النمو وكفاءة رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.

التزام طويل الأمد بقوة المركز المالي والإدارة المسؤولة

وفي معرض تعليقه على الإصدار، قال الشيخ/ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: “إن استكمال زيادة رأسمال بنك برقان بنجاح والإقبال الواسع على الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية هو خير دليل على ثقة مساهمينا بالبنك واستراتيجيته وتوجهاته على المدى الطويل. وإن مسؤوليتنا كمجلس إدارة لا تقتصر على الأداء على المدى القريب، بل تمتد لتشمل ترسيخ مكانة بنك برقان وتزويده بما يلزم من القوة والمرونة وأسس الحوكمة اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن شأن تعزيز القاعدة الرأسمالية أن تمنح البنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بانضباط، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي الحصيف والإدارة السليمة للمخاطر والإدارة المسؤولة”.

توظيف رأس المال لتحقيق نمو مستدام

تمنح القاعدة الرأسمالية المعززة بنك برقان قدرة أكبر على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية الأساسية، والتي تشمل تعزيز أعماله في الكويت، وتحسين تنوع الأصول، والمضي قدماً في التحول الرقمي، إلى جانب انتقاء الفرص التي تدعم تحقيق نمو مستدام ومربح.

وسيواصل البنك توظيف رأس المال بانضباط، مع إعطاء الأولوية للمجالات التي ترتقي بمركزه التنافسي، وتزيد القيمة المقدمة للعملاء، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على نهج حصيف في الإدارة المالية وإدارة المخاطر.

وتعليقاً على الإغلاق الناجح لعملية الاكتتاب، قال السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة في بنك برقان: “يمثل الاستكمال الناجح لزيادة رأس المال والإقبال الكبير على إصدار حقوق الأولوية محطة مهمة في مسيرة بنك برقان، ويعكس الثقة التي يوليها مساهمونا لاستراتيجية البنك وتوجهاته المستقبلية. ويسهم رأس المال الإضافي في تمكيننا من تنفيذ أولوياتنا، وترسيخ مكانتنا في الكويت، وتحسين هيكل الميزانية العمومية، والاستثمار بشكل انتقائي في المجالات القادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل”.

وأضاف ضاهر: “يظل تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المنضبط والتخصيص الحصيف لرأس المال. وسنواصل توجيه الموارد نحو الفرص التي تعزز مركزنا التنافسي، وترتقي بالقيمة المقدمة للعملاء، وتدعم العوائد المستدامة، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي والانضباط في إدارة المخاطر اللذين يشكلان ركيزة أساسية لأدائنا”.

تكامل الخبرات المصرفية وخبرات أسواق المال

تولّت كامكو إنفست إدارة إصدار حقوق الأولوية بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب. وباعتبارها جزءاً من مجموعة بنك برقان، وظّفت “كامكو إنفست” خبراتها في خدمات الاستثمارات المصرفية وأسواق رأس المال لصالح هذا الإصدار، مساندةً البنك عبر مختلف مراحل الاكتتاب والتخصيص، ومسهمةً بفاعلية في التنفيذ السلس لإصدار حقوق الأولوية.

أضاف ضاهر قائلاً: ” يؤكد النجاح في إتمام إصدار حقوق الأولوية قيمة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مجموعتنا. فقد أسهم تكامل الخبرة المصرفية لبنك برقان مع خبرة كامكو إنفست في أسواق المال في إنجاز الصفقة بكفاءة، مما يعكس قدرتنا على الاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتعظيم قيمة قدراتنا المتكاملة داخل المجموعة”.

شكر وتقدير للمساهمين والشركاء في تنفيذ العملية

وفي ختام تصريحه، قال الشيخ/ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: “نيابةً عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك على ثقتهم المتواصلة ومشاركتهم في هذا الإصدار. كما أتوجه بالتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تعاونهما البنّاء ودورهما الرقابي والتوجيهي في دعم سير العملية، وإلى الشركة الكويتية للمقاصة، وكامكو إنفست بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب، إلى جانب مستشارينا القانونيين والماليين، والجهات المهنية المتخصصة، وجميع فرق العمل الداخلية والخارجية التي أسهمت بخبراتها وتعاونها والتزامها في إنجاز العملية”.

وأضاف الشيخ عبدالله: “يعكس نجاح الاكتتاب ثمرة جهد جماعي، ونحن ممتنون لكل من أسهم بخبرته والتزامه في إيصال عملية الاكتتاب إلى هذه المرحلة”.

ومع استكمال زيادة رأس المال بنجاح، يدخل بنك برقان مرحلته المقبلة مستنداً إلى قاعدة رأسمالية أكثر قوة، وبقدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه وموظفيه وسائر أصحاب المصلحة.