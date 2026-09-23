وزيرة الشؤون: لغة الإشارة حق في التواصل وركيزة لتعزيز الدمج المجتمعي

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن تعزيز استخدام لغة الإشارة يمثل ركيزة أساسية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام إن لغة الإشارة تعد حقا في التواصل وجسرا مهما للمشاركة والتمكين ويجب أن تكون حاضرة في مختلف جوانب الحياة.

وشددت على أهمية توسيع استخدام لغة الإشارة في الجهات والمؤسسات ومختلف الخدمات بما يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات دون عوائق.

وأوضحت أن نشر الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة ودعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز استخدامها يسهمان في ترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وذكرت أن دولة الكويت تولي اهتماما متواصلا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة استمرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تطوير الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق مزيدا من التمكين والمشاركة.