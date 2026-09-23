الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يتوّج KIB بجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية العقارية والابتكار في التكنولوجيا العقارية في الكويت لعام 2026"

حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة “أفضل بنك في الخدمات المصرفية العقارية والابتكار في التكنولوجيا العقارية في الكويت لعام 2026” من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب (WUAB)، تقديراً لريادته في تقديم الخدمات المصرفية العقارية المتكاملة، وجهوده في تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء والمستثمرين.

وجرى تكريم KIB خلال حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2026، الذي أقيم في إسطنبول – تركيا، بحضور نخبة من قيادات المصارف العربية وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية. ومثّل البنك خلال الحفل كل من مدير أول قسم الاستشارات والحلول الرقمية العقارية في الإدارة العقارية بالبنك المهندس/ فهد عادل الصالح، والخبير العقاري ورئيس وحدة تطوير الحلول الرقمية للإدارة العقارية في KIB المهندس/ حسام الكولك.

ويعكس التكريم خبرة KIB الراسخة في القطاع العقاري، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود منذ تأسيسه عام 1973 باسم البنك العقاري الكويتي، إلى جانب نجاحه في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة متكاملة من الحلول العقارية التي تشمل التمويل والاستشارات والتقييم وإدارة الأصول العقارية.

وبهذه المناسبة، قال الصالح: “نفخر بحصول KIB على هذه الجائزة التي تمثل تقديراً لخبرتنا الممتدة في القطاع العقاري، وتعكس نجاح نهجنا في الجمع بين الخبرة المتخصصة والابتكار لتقديم خدمات وحلول تواكب تطورات السوق واحتياجات العملاء والمستثمرين. ونواصل البناء على هذه الخبرة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات ودعم تطور القطاع العقاري في الكويت”.

من جانبه، قال الكولك: “نركز في KIB على توظيف التكنولوجيا لتبسيط تجربة العميل وتطوير أدوات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات العقارية بصورة أكثر سهولة وكفاءة. ويشكّل هذا التكريم حافزاً لمواصلة تطوير حلولنا الرقمية ومواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا العقارية بما يعزز تجربة العملاء والمستثمرين”.

وفي مجال التكنولوجيا العقارية (PropTech)، واصل KIB تطوير منظومته الرقمية، وفي مقدمتها منصة “KIB Aqari”، التي تجمع مجموعة من الخدمات العقارية، بما فيها التقييم العقاري وإدارة أملاك الغير والتمويل العقاري والتحصيل الإلكتروني للإيجارات. كما أطلق البنك أول حاسبة لتكلفة البناء والإنشاء للقسائم السكنية في القطاع المصرفي، وأول حاسبة إلكترونية لحساب التمويل العقاري للمشاريع الاستثمارية والتجارية، إلى جانب قاعدة البيانات العقارية ومنصة إلكترونية للمقيمين العقاريين المعتمدين، بهدف تسريع عمليات التقييم وتعزيز دقتها وشفافيتها.

كما عزز KIB التزامه بأفضل الممارسات المهنية بانضمامه إلى مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC)، ليصبح أول بنك في الكويت ينضم إلى المنظمة، في خطوة تدعم تطبيق المعايير الدولية وتعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم العقاري.

وتنسجم هذه الجهود مع التزام KIB بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في الخدمات العقارية، وتطوير حلول رقمية تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية الدولية في أعمال التقييم والاستشارات العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ينظم “جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي” من خلال مجلة “The Banking Executive Magazine”، بهدف تسليط الضوء على أبرز إنجازات المصارف العربية، حيث أصبحت الجوائز منذ إطلاقها عام 2015 إحدى الفعاليات البارزة في القطاع المصرفي العربي. ويضم الاتحاد، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، أكثر من 500 عضو من القطاع المصرفي العربي، وتعمل على تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات والقيادات المصرفية العربية وتطوير القطاع المصرفي في المنطقة.