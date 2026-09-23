ممثل سمو أمير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير شؤون الديوان الأميري يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوفد المرافق صباح اليوم بتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأسرة آل مكتوم الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في مجلس زعبيل بمدينة دبي.

هذا ورافق ممثل سموه حفظه الله ورعاه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.