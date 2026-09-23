وكيل وزارة الشؤون: بدء مقابلات اختيار 90 مراقبا ماليا وإداريا في قطاع التعاون

المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الأربعاء بدء الوزارة المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الرقابية في قطاع التعاون تمهيدا لاختيار 90 مراقبا ماليا وإداريا من الكفاءات الوطنية.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن المقابلات انطلقت اليوم بمشاركة 100 مرشح من إجمالي 250 مرشحا ستجرى مقابلاتهم على مدى ثلاثة أيام لاختيار الأعلى كفاءة وفق إجمالي نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضح أن مرشحي اليوم الأول يضمون 55 مرشحا للعمل بوظيفة مراقب مالي و45 مرشحا للعمل بوظيفة مراقب إداري مبينا أن عملية الاختيار تتم وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن تكافؤ الفرص والمفاضلة بين المرشحين على أساس نتائج التقييم.

وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي في تنفيذ توجه واضح ومدروس لإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف الرقابية بالقطاع التعاوني انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة.

وذكر أن الهدف لا يقتصر على شغل الوظائف بل يتجاوز ذلك إلى اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤوليات الرقابة المالية والإدارية بكفاءة واقتدار في القطاع التعاوني.

وأكد العجمي أن تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الرقابية يمثل مسارا مستمرا في عمل الوزارة لتعزيز حضور المواطنين في المواقع المتصلة بالرقابة والمتابعة وحماية المال العام ورفع مستوى الانضباط والكفاءة في العمل التعاوني.

وأشار إلى أن الوزارة تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع التعاوني.

وبين أن إجراءات الاختيار تقوم على الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص إذ يخضع جميع المرشحين لمعايير موحدة وصولا إلى اختيار المستحقين للوظائف وفق النتائج النهائية لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى القرعة العلنية في حال تساوي درجات المرشحين.

وشدد العجمي على حرص الوزارة على أن تكون كل مرحلة من مراحل الاختيار واضحة ومنظمة ومرتكزة على الشفافية والحياد.

وأكد أن الوزارة ماضية في إتاحة المزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة واستكمال خطوات إحلالها في الوظائف المستهدفة بالقطاع التعاوني بما يسهم في بناء كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحمل مسؤولياتها ويعزز كفاءة العمل الرقابي والإداري في الجمعيات التعاونية.