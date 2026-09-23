بنك الكويت الوطني يطلق تجربة رقمية متكاملة للحصول على البطاقات الائتمانية من خلال “خدمة الوطني عبر الموبايل”

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان

في خطوة جديدة تعزز ريادته في التحول الرقمي، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق تجربة رقمية متكاملة للحصول على البطاقات الائتمانية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يتيح للعملاء إنجاز جميع مراحل التقديم والإصدار بسهولة وسرعة في أي وقت ومن أي مكان.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء التقديم على البطاقات الائتمانية وإنجاز جميع إجراءات الطلب ومتابعته عبر التطبيق، بدءاً من تعبئة الطلب ورفع المستندات المطلوبة، مروراً بإجراءات الاستعلام الائتماني واستعراض البطاقات المؤهلة للحصول عليها، وصولاً إلى مراجعة الطلب والتوقيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو تقديم أي مستندات ورقية.

كما أصبح بإمكان العملاء استعراض مجموعة بطاقات الوطني الائتمانية والتعرف على مزايا ومكافآت كل بطاقة، الأمر الذي يساعدهم على اختيار البطاقة التي تتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم قبل التقديم، وبمجرد إصدار البطاقة، يمكن للعملاء إضافتها مباشرة إلى محافظهم الرقمية المفضلة والبدء باستخدامها فوراً.

ومن خلال رقمنة جميع مراحل التقديم والإصدار، يوفر الوطني واحدة من أسرع تجارب الحصول على البطاقات الائتمانية بالكويت، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات دراسة الطلبات والموافقة عليها، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة ومرونة للعملاء.

وفي إطار حرصه على مكافأة عملائه وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات الرقمية المبتكرة، يقدم بنك الكويت الوطني عرضاً حصرياً للعملاء الذين يتقدمون للحصول على أول بطاقة ائتمانية من الوطني عبر الخدمة الرقمية الجديدة، بما يتيح لهم الإعفاء من رسوم الإصدار.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «يمثل إطلاق التجربة الرقمية المتكاملة للحصول على البطاقات الائتمانية امتداداً لرؤيتنا الهادفة إلى إعادة صياغة الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع الخدمات المصرفية، عبر تقديم حلول مبتكرة تتمحور حول احتياجاتهم وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر سرعة وسهولة وكفاءة، فنحن لا نكتفي بمواكبة التحول الرقمي، بل نسهم بشكل فاعل في تشكيل ملامحه وقيادة مساراته».

وأضاف العثمان: «نعمل وفق استراتيجية شاملة تضع العميل في صميم كل ما نقوم به، وتسخر أحدث التقنيات لإعادة تعريف التجربة المصرفية، وقد حرصنا على دمج حلول رقمية تتمحور حول العملاء ضمن تفاصيل حياتهم اليومية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، ومن خلال هذه الخدمة أصبح بإمكان العملاء استعراض البطاقات المناسبة لهم والتقديم عليها واستكمال جميع الإجراءات رقمياً».

وتابع: «سنواصل الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات رقمية متقدمة تستبق احتياجات العملاء وتعزز رفاهيتهم المالية، بما يدعم ريادتنا في مجال الابتكار الرقمي والخدمات المصرفية للأفراد ويواكب تطلعاتهم المتزايدة نحو خدمات مصرفية متكاملة وسهلة الوصول في بيئة رقمية دائمة التطور».

وأكد العثمان أن الوطني سيواصل ترسيخ مكانته في طليعة المؤسسات التي تتخذ من الرقمنة ركيزة استراتيجية لأعمالها، مشيرا إلى أن مستقبل العمل المصرفي يقوم على توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وتكاملاً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث يسعى «الوطني» إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر استعداداً لمستقبل الخدمات المصرفية، وأن يبقى الأقرب إلى عملائه من خلال استشراف احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم بأعلى مستويات الجودة والابتكار.