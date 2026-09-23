وزيرة الأشغال: دولة الكويت ترحب بإطار مبادرة تنمية النقل المستدام العالمي وتدعمه

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

شاركت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان في منتدى الوزراء المنعقد ضمن أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية لتعميق التعاون في النقل المستدام.

وأعربت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عن ترحيب دولة الكويت ودعمها لإطار مبادرة تنمية النقل المستدام العالمي مشيدة بتركيزه على الترابط في البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرنة والاستثمار المستدام والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات.

وأكدت التزام دولة الكويت بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين نحو أنظمة نقل مترابطة ومرنة وصديقة للبيئة ومتاحة للجميع مشيرة إلى أن المنتديات الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة وتحويل الأهداف المشتركة إلى تعاون عملي.