مركز صباح الأحمد للموهبة والجامعة الأمريكية الدولية يوقعان مذكرة لتنمية مهارات الشباب

تعاون بين مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والجامعة الأمريكية الدولية لدعم المواهب وتنمية مهارات الشباب

وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) لدعم الموهوبين والمبدعين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الكويت.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن توقيع المذكرة مع الجامعة الأمريكية الدولية “خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وتوفير فرص أوسع أمام الشباب لتطوير مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا”.

وأضاف الديحاني أن دعم الموهوبين والمبدعين يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المتخصصة والجهات التعليمية وهذا التعاون من شأنه الإسهام في توفير برامج وأنشطة تدريبية وعلمية تساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستفادة من الفرص التعليمية والتنافسية المتاحة لهم محليا ودوليا.

من جانبها أكدت نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم أهمية التعاون مع الجهات المعنية بتنمية المواهب والقدرات الشابة مشيرة إلى أن دعم ريادة الأعمال والتدريب التقني يمثلان جانبين مهمين في تطوير مهارات الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الغانم لـ(كونا) إن توقيع المذكرة يعكس حرص مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والجامعة الأمريكية الدولية على بناء شراكة فاعلة تسهم في تمكين الشباب ودعم الموهوبين والمبدعين وتعزيز المعرفة والمهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال بما يدعم الجهود الرامية إلى إعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة في بناء مستقبل قائم على المعرفة والإبداع.

وتعنى المذكرة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتدريب التقني وتنمية مهارات الشباب والطاقات الشابة وتعزيز فرص التعلم والتدريب بمجالات ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة بما يخدم الفئات العمرية من 7 إلى 35 عاما ويسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع وتنمية القدرات.

وبموجب مذكرة التفاهم يقدم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مجموعة برامج ودورات تدريبية وأنشطة علمية إلى جانب تنظيم المسابقات المحلية والدولية والاستعانة بمحاضرين وخبراء ذوي خبرة وكفاءة في المجالات ذات الصلة في وقت تساهم الجامعة الأمريكية الدولية بدعم تحقيق الأهداف المشتركة للمذكرة بما يعزز فرص تطوير مهارات الشباب وتوسيع نطاق استفادتهم من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية.