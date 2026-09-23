ممثل سمو أمير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ أحمد بن راشد

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوفد المرافق البلاد صباح اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا ويرافق ممثل سموه حفظه الله ورعاه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.