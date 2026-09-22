ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يشارك في اجتماع قادة ورؤساء وفود دول عربية وإسلامية مع الرئيس الأمريكي

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشارك في اجتماع قادة ورؤساء وفود دول عربية وإسلامية مع الرئيس الأمريكي

شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة.