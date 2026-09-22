ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق علي فالح الزيدي

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.