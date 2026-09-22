ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيس جمهورية السنغال الصديقة

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي رئيس جمهورية السنغال بشيرو جوماي فاي

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.