دولة الكويت تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في حماية البنية التحتية الرقمية المدنية الحيوية

مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي مشاركته في طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الرقمي

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي اليوم الثلاثاء التزام دولة الكويت بمواصلة دعم منظمة التعاون الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البنية التحتية الرقمية المدنية الحيوية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي بمناسبة مشاركته في طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الرقمي مساء أمس الاثنين على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ولفت معرفي إلى إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي الذي اعتمد خلال الجمعية العامة الخامسة للمنظمة في دولة الكويت مشددا على أهمية الانتقال من اعتماد الإعلانات والمبادئ إلى تنفيذها عمليا.

وتناول الاجتماع سبل حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مواجهة الاضطرابات والمخاطر السيبرانية إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية.

كما شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام بربادوس إلى عضوية منظمة التعاون الرقمي لتصبح أول دولة عضو فيها من نصف الكرة الغربي.