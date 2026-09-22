مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 22/9/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في الحرب المقرر عقده بتاريخ 7 ديسمبر 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه لافتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بأسماء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية الصديقة (برن) خلال الفترة من 27 ـ 29 سبتمبر 2026 وذلك لمشاركة وفد دولة الكويت في الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبدالصمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير نجيب عبدالرحمن البدر والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبدالله الهين إضافة إلى عدد من المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ96 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تصادف غدا الأربعاء الموافق 23/9/2026 مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن تمنياته بأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستذكرا المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها معربا عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين بما عزز مكانتها الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية يوم الخميس الماضي مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي ذات السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع يوم الأحد الماضي مؤكدا أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشيدا بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية والذي يأتي انطلاقا من حرص الدولة ومسؤوليتها الكاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية كما أن مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر يأتي بهدف الوفاء بقدرة الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.

ونظرا لكون القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 يعد إحدى الركائز في حل المشكلة الإسكانية ورغبة من الحكومة في تعزيز هذا القانون وتحقيق أغراضه فقد ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل القضية الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.