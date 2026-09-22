خادم الحرمين الشريفين يندد بمحاولة ميليشيات الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي

ندد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء بمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة الذي لقي شجبا واستنكارا دوليين لما يمثله هذا الجرم المشين من انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيان أن ذلك جاء عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة.

وفي بداية الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى عز وجل الذي من على هذه البلاد بنعم عظيمة وشرفها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأعرب عن تطلعه مع احتفاء المملكة العربية السعودية بيومها الوطني غدا الأربعاء إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة النماء والتقدم والريادة للوطن وشعبه على جميع الأصعدة.

كما أعرب العاهل السعودي عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

من جهته أكد مجلس الوزراء السعودي إثر متابعته التطورات في المنطقة ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وقال المجلس في البيان إن تدشين أول إصدارات شركة (سير) الوطنية للسيارات يعد خطوة إستراتيجية جديدة في بناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة وتمكينها بوصفها رافدا حيويا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم الكفاءات الوطنية ويبرز دور القطاع الخاص في التنمية بما يواكب مستهدفات (رؤية السعودية 2030) ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في هذا المجال.