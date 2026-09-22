Zain Insure تقدم أول تجربة رقمية بالكامل لتأمين السيارات في الكويت

مسؤولو زين وبوبيان للتأمين التكافلي وممثل وزير التجارة والقائمين على المعرض في جناح Zain Insure

تُشارك Zain Insure بالشراكة مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي في معرض Auto World Show 2026 للسيارات، المقام في أرض المعارض الدولية بمشرف حتى 26 سبتمبر الجاري، لتقديم تجربتها الرائدة كأول جهة توفر خدمات التأمين الرقمي للسيارات في الكويت.

وتُبرز Zain Insure خلال أيام المعرض مزايا منصتها الرقمية، التي تتميز بسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات التأمينية رقميا بالكامل، لتجعل الحصول على التأمين وإدارة خدماته تجربة رقمية سلسة من البداية إلى النهاية.

يُقام المعرض تحت رعاية معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، بمشاركة نخبة من ممثلي قطاعي السيارات والأعمال في الكويت، حيث شاركت زين في حفل الافتتاح بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار والتحول الرقمي في مجموعة زين مالك حمّود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي.

وتدعو الشركة زوار المعرض إلى استكشاف تجربتها الرقمية لتأمين السيارات عبر تطبيقها الرقميZain Insure ، الذي يتيح إنجاز جميع الإجراءات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما تتيح لهم فرصة التعرف عن قرب على خدمات التطبيق، وخيارات التأمين المتنوعة، والعروض التنافسية، وكيف يسهم في تقديم تجربة تأمين سيارات أكثر بساطة ومرونة، بما يواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

تُعد Zain Insure أوّل منصّة رقمية متكاملة لتأمين السيارات في الكويت، تم تطويرها بالشراكة مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي خصيصاً للسوق الكويتية، فمن خلال تطبيق واحد، يمكن للعملاء الحصول على عرض سعر فوري وشراء وثيقة التأمين إلكترونياً، وإدارة وتجديد وثائقهم في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب تقديم المطالبات ومتابعتها رقمياً والوصول الآمن إلى جميع مستندات التأمين.

التطبيق يُقدّم تجربة تأمين سيارات أكثر بساطة ومرونة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم

وتأتي هذه المنصة لجعل تجربة تأمين السيارات أكثر سهولة وسرعة ومرونة، من خلال جمع مختلف مراحل رحلة العميل ضمن تجربة رقمية واحدة، بدءاً من الحصول على عرض السعر وشراء وثيقة التأمين، وصولاً إلى إدارة المطالبات.

وتجسد Zain Insure رؤية مجموعة زين في التحول إلى تكتل تكنولوجي ، تزامنا مع توسعها إلى ما هو أبعد من خدمات الاتصالات التقليدية نحو منظومة أوسع من الحلول الذكية والتجارب الرقمية المبتكرة، ومن خلال توظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة أكثر بساطة وسلاسة ترتكز على احتياجات العملاء، تعكس المنصة طموح زين في تطوير حلول رقمية تُسهّل الحياة اليومية وتُقدّم قيمة مضافة.

وبصفتها الراعي البلاتيني لمعرض Auto World Show، تضع Zain Insure خدماتها الرقمية في قلب مجتمع السيارات في الكويت، إلى جانب مجموعة واسعة من العلامات التجارية والتقنيات والخدمات المتخصصة في هذا القطاع.

ويضم المعرض أكثر من 300 مركبة من علامات تجارية وطرازات مختلفة تحت سقف واحد، تشمل السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة والفاخرة وغيرها، إلى جانب مجموعة من التجارب التفاعلية والخدمات المرتبطة بعالم السيارات.

وتأتي هذه الخطوة لتدعم مسيرة زين الأوسع في التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير خدمات قائمة على التكنولوجيا تستجيب لتطلعات العملاء المتغيرة، ومن خلال إتاحة خدمات التأمين رقمياً أينما كان العميل، تسعى Zain Insure إلى جعل تجربة الحماية والأمان أكثر سهولة في تفاصيل الحياة اليومية.

ويمكن لزوار المعرض لقاء فريق Zain Insure في صالة 6 بأرض المعارض الدولية في مشرف حتى يوم السبت 26 سبتمبر، والتعرّف على جهود زين في تطوير تجربة تأمين السيارات في الكويت، علماً بأن تطبيق Zain Insure متوفر على Apple App Store وGoogle Play Store.