رئيس قوة الإطفاء العام يتفقد جاهزية فرق الإطفاء استعدادا لموسم الأمطار

رئيس قوّة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي يقوم بجولة تفقدية في مركز الإسناد للإطلاع على جاهزية فرق قوة الإطفاء العام للتعامل مع موسم الأمطار

قام رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية على مركز الإسناد للإطلاع على جاهزية واستعدادات فرق قوة الإطفاء العام للتعامل مع موسم الأمطار والوقوف ميدانيا على كفاءة الآليات والمعدات المخصصة لمواجهة تداعيات حالات عدم استقرار الطقس.

وقالت (الاطفاء) في بيان صحفي إن الجولة تضمنت استعراضا شاملا للمعدات والآليات المجهزة لعمليات التدخل السريع ومنها مضخات سحب المياه الهيدروليكية المتطورة والمضخات الكهربائية والميكانيكية بمختلف أحجامها وقدراتها التشغيلية.

وذكرت أن الجولة شملت كذلك الاطلاع على جاهزية الزوارق المحمولة المخصصة للوصول إلى المناطق التي يتعذر دخول آليات الإطفاء إليها واستخدامها في عمليات إنقاذ وإجلاء الأشخاص المحتجزين داخل مركباتهم أو منازلهم.

كما اطلع الرومي على الخطط الميدانية المعتمدة وآليات توزيع الفرق والمعدات ومدى استعدادها للتعامل الفوري مع البلاغات و الحوادث المحتملة مؤكدا أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وسرعة الاستجابة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار.

وشارك في الجولة نائب رئيس القوة للحماية المدنية بالتكليف العميد عمر بورسلي وعدد من قياديي قوة الإطفاء العام.