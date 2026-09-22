سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

مؤكدا سموه رعاه الله عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومستذكرا سموه المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها.

معربا سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين بما عزز مكانته الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على أخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.