وزيرة الأشغال تزور مشروع مدينة عمالية صينية للاطلاع على مرافقها ونموذج تنفيذها

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تقوم بزيارة ميدانية إلى مدينة عمالية نفذتها الشركة الصينية الحكومية

قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى مدينة عمالية نفذتها الشركة الصينية الحكومية وذلك على هامش زيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026.

وذكرت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المشعان اطلعت خلال الزيارة على مرافق المدينة العمالية ونموذج تنفيذها وكذلك الشركة المرشحة من الحكومة الصينية لتنفيذ المدن العمالية في دولة الكويت وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.

وأضافت أن المذكرة تعد واحدة من سبع مذكرات تفاهم وقعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في عام 2023.

وكانت المشعان أكدت في كلمتها خلال أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام في العاصمة بكين أهمية تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف (رؤية الكويت 2035) وأن النقل المستدام يمثل توازنا بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية.

ويأتي المنتدى الذي ينظمه المركز العالمي لابتكار ومعرفة النقل المستدام التابع لوزارة النقل الصينية ضمن جهود دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للنقل المستدام 2035-2026 ويهدف إلى بناء توافق دولي حول منظومة نقل آمنة وفعالة وخضراء وشاملة ومرنة.

ويناقش المنتدى خمسة محاور رئيسية هي تعميق المبادرات العالمية وتعزيز الترابط وبناء منظومة نقل متكاملة وأولوية النقل الأخضر والتحول بتوظيف الذكاء الاصطناعي في النقل وإتاحة خدمات النقل المستدام للجميع.