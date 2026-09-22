مدير “الإنتاج البرامجي المشترك”: الإعلام العربي أمام مسؤولية الوصول إلى الأجيال الجديدة

المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح

قال المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إن التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي تفرض على المؤسسات العربية تطوير أدواتها ومحتواها ودراسة توجهات الأجيال الجديدة وأنماط استهلاكها للإعلام بما يضمن وصول الثقافة والهوية العربية الأصيلة إليها بأساليب عصرية وجاذبة.

وأضاف الشيخ مبارك في كلمته بالدورة ال26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس أن المؤسسة حريصة على المشاركة في الملتقيات الإعلامية العربية وتعزيز حضورها فيها لما توفره من مساحة لتبادل الخبرات والرؤى وبحث مستقبل صناعة المحتوى وسبل تطوير التعاون الإعلامي العربي.

وأوضح أن العالم يعيش اليوم نسقا متسارعا وهو عالم مفتوح تتعدد فيه المنصات وتتغير فيه سلوكيات المتلقى باستمرار ما يجعل وصول المحتوى العربي إلى جمهوره مسؤولية تتطلب منا فهما أعمق للأجيال الجديدة وتطويرا مستمرا لأدوات صناعة المحتوى وطرق تقديمه.

وشدد على أن مواكبة التطور لا تعني التخلي عن الأصالة بل توظيف التقنيات الحديثة وأساليب السرد الجديدة لتقديم محتوى عربي جاذب ومشوق يحمل ثقافتنا وقيمنا وهويتنا وقادر في الوقت ذاته على المنافسة والوصول والتأثير.

وأشار إلى أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار “نبض الصورة وصدى المستقبل” يشكل منصة مهمة تجمع صناع الإعلام والمحتوى العربي وتتيح مناقشة التحولات التي تشهدها الصناعة واستشراف مستقبلها مؤكدا أهمية تكامل الجهود العربية لإنتاج محتوى قادر على مخاطبة المستقبل والمحافظة في الوقت ذاته على أصالته وهويته.

وبحث الشيخ مبارك على هامش فعاليات المهرجان مع المسؤولين والإعلاميين المشاركين أوجه التعاون المشترك.