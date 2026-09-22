وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير جمهورية أرمينيا

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير جمهورية أرمينيا الصديقة لدى دولة الكويت الدكتور أرسين أراكيليان

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة سفير جمهورية أرمينيا الصديقة لدى دولة الكويت الدكتور أرسين أراكيليان.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وبحث سبل دعمها وتعزيزها والتأكيد على الحرص المتبادل على تنمية أوجه التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سعادة السفير التحضيرات الجارية لاستضافة جمهورية أرمينيا قمة القادة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 17) والمقرر عقدها في العاصمة يريفان في شهر أكتوبر المقبل.

وقد حضر المقابلة مدير إدارة مكتب وزير شؤون الديوان الأميري سامي سليمان الملا.