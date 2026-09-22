بنك الكويت الوطني يجدد شراكته الاستراتيجية مع جامعة IE الإسبانية لتعزيز تطوير الكفاءات والابتكار المؤسسي

نائب أول للرئيس – رئيس إدارة المواهب والتعليم في بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر

جدد بنك الكويت الوطني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع جامعة IE الإسبانية، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في التعليم العالي، وذلك في إطار التزامه المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة التعلم والتطوير والابتكار على مستوى المجموعة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني، ومدير إدارة حسابات الشركات في جامعة IE، السيد/ جيرمان فيفاس لاموزاس، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي تجديد هذه الشراكة تأكيداً على نجاح التعاون المشترك بين الطرفين خلال السنوات الماضية، وحرصهما على مواصلة العمل معاً بما يدعم جهود البنك في إعداد كوادر مصرفية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي.

وبموجب الاتفاقية المجددة، سيواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية التي توفرها جامعة IE من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يتم تصميمها وفقاً للاحتياجات التطويرية للبنك وموظفيه، بما يشمل برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار المؤسسي وتطوير حلول تدعم الأداء وترفع الكفاءة التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية.

كما تتيح الاتفاقية لموظفي البنك الاستفادة من الفرص التعليمية المتنوعة التي تقدمها الجامعة، بما في ذلك حضور المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في المحاضرات التخصصية وجلسات تبادل المعرفة التي يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين العالميين.

وتمتد مزايا الشراكة لتشمل أفراد عائلات موظفي البنك، حيث تواصل جامعة IE تقديم مزايا وبرامج دعم أكاديمي تتيح لهم فرصاً نوعية لاستكمال دراستهم الجامعية والعليا ضمن بيئة تعليمية عالمية تتميز بالابتكار والتنوع والانفتاح على أحدث التوجهات في مجالات الأعمال والإدارة والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قالت نائب أول للرئيس – رئيس إدارة المواهب والتعليم في بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «يعكس تجديد الشراكة مع جامعة IE إيماننا الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيراً، ومن خلال استمرار هذا التعاون نهدف إلى تعزيز جاهزية موظفينا للمستقبل وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف متقدمة تدعم مسيرتهم المهنية وتواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي».

من التوقيع

وأضافت الصقر: «ننظر إلى تطوير المواهب باعتباره استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، لذلك نحرص على إتاحة أفضل فرص التعلم والتطوير بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة الوطني كواحد من أكثر جهات العمل جذباً للكفاءات والخريجين الكويتيين، من خلال توفير بيئة عمل داعمة تمنح الموظفين فرصاً حقيقية للنمو المهني وبناء قيادات قادرة على التكيف مع المتغيرات وقيادة المستقبل».

وأكدت أن تجديد الاتفاقية يجسد الحرص المشترك بين الطرفين على ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتشجيع الابتكار وتبادل المعرفة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ويسهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية على المدى الطويل.

من جانبه، أعرب السيد/ جيرمان فيفاس لاموزاس عن سعادته باستمرار التعاون مع بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تجديد الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين والنجاح الذي حققته المبادرات المشتركة خلال السنوات الماضية.

وأضاف: «نفخر بمواصلة شراكتنا مع مؤسسة مالية عريقة، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون بما يتيح لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم الاستفادة من فرص تعليمية متقدمة وبرامج أكاديمية وتنفيذية عالمية المستوى، تسهم في تطوير المواهب وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل».

ويواصل بنك الكويت الوطني من خلال هذه الشراكات النوعية تعزيز مكانته كواحد من أبرز المؤسسات المستثمرة في تطوير كوادرها البشرية، حيث يضع التعليم والتدريب وتنمية المواهب في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، انطلاقاً من قناعته بأن الكفاءات البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام والمحافظة على الريادة في القطاع المصرفي.

يذكر أن جامعة IE، التي تأسست عام 1973، تعد واحدة من أبرز الجامعات العالمية الرائدة، وتحافظ على حضور متقدم في العديد من التصنيفات الأكاديمية الدولية المرموقة الصادرة عن مؤسسات ومنصات عالمية متخصصة.