“بوبيان” يمنح عملاءه فرصاً لربح رحلات استثنائية إلى آيسلندا وجزيرة ياس – أبوظبي… مع Boubyan Xperience

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

يواصل بنك بوبيان تطوير تجارب حملته المميزة Boubyan Xperience، من خلال تقديم فرص جديدة لربح رحلات استثنائية إلى آيسلندا وأبوظبي، لعملائه حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية ومسبقة الدفع، بما يمنحهم مزيداً من المزايا الحصرية، ويحول إنفاقهم اليومي إلى فرص للاستمتاع بمكافآت وتجارب تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة.

وتقدم Boubyan Xperience هذه المرة وجهتين تختلف كل منهما في طبيعتها وتفاصيلها، حيث تجمع تجربة آيسلندا بين الطبيعة والاستكشاف ضمن برنامج متكامل، فيما تمنح تجربة جزيرة ياس، أبوظبي الرابحين حرية الاختيار بين ثلاث تجارب متنوعة تجمع بين الترفيه والثقافة والاسترخاء والمغامرة، بما يتيح لكل رابح اختيار التجربة الأقرب إلى اهتماماته.

وجهة جديدة إلى آيسلندا

وتتيح الوجهة الأولى إلى آيسلندا، والمخصصة لحاملي بطاقات بوبيان ماستركارد الائتمانية، لـ 5 رابحين مع مرافق لكل منهم، فرصة الاستمتاع برحلة لمدة 6 أيام و5 ليالٍ إلى العاصمة “ريكيافيك”، تشمل تذاكر سفر ذهاباً وإياباً على درجة رجال الأعمال، والإقامة في فندق من فئة خمس نجوم، وبرنامج متنوع من التجارب والأنشطة المصممة لاستكشاف أبرز ما تتميز به آيسلندا.

أبوظبي… ثلاث تجارب VIP مختلفة

أما الوجهة الثانية إلى أبوظبي، المخصصة لحاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، فتمنح 10 رابحين، برفقة ثلاثة مرافقين لكل منهم، فرصة الاستمتاع بإقامة لمدة 4 ليالٍ، مع حرية اختيار واحدة من ثلاث تجارب صُممت لتناسب اهتمامات مختلفة.

وتشمل التجربة الأولى استكشاف جزيرة ياس والإقامة في فندق WB ، أبوظبي، ودخول مجاني إلى جزيرة ياس، مع إمكانية اختيار إحدى الوجهات الترفيهية التي تضم عالم وورنر براذرز، وياس ووتروورلد، أو عالم فيراري. أما التجربة الثانية فتجمع بين الثقافة ء والاسترخاء ، وتشمل الإقامة في فندق هيلتون، جزيرة ياس، إلى جانب زيارة معالم ثقافية. فيما تجمع التجربة الثالثة بين أجواء السرعة وطبيعة المانجروف، وتشمل الإقامة في فندق W، جزيرة ياس.

وتشمل الباقات الثلاث تذاكر السفر والإقامة والمواصلات ووجبتي الإفطار والعشاء، ، بما يوفر للرابحين ومرافقيهم تجربة سفر متكاملة ومميزة.

فرص أكبر للربح

وتتيح التجربتان للعملاء جمع النقاط من خلال استخدام بطاقات بوبيان المؤهلة في عمليات الشراء المحلية والدولية، مع فرص إضافية لزيادة رصيد النقاط وفقاً لقيمة الإنفاق والعملة المستخدمة، إلى جانب نقاط إضافية عند إصدار البطاقات المؤهلة، على أن يتم اختيار الرابحين وفق إجمالي النقاط المكتسبة خلال الفترات المحددة لكل تجربة.

وبالنسبة لتجربة آيسلندا، تمتد فترة احتساب النقاط لحاملي بطاقات بوبيان ماستركارد الائتمانية من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر 2026، على أن يتم الإعلان عن الرابحين الخمسة في 5 نوفمبر 2026 بناءً على أعلى إجمالي للنقاط التراكمية خلال الفترة المحددة.

أما تجربة أبوظبي لحاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، فيتم اختيار 10 رابحين على فترتين منفصلتين، بواقع خمسة رابحين عن الفترة من 1 وحتى 30 سبتمبر، وخمسة رابحين عن الفترة من 1 وحتى 31 أكتوبر 2026، وفق آلية احتساب النقاط والشروط الخاصة بالتجربة.

مواصلة الابتكار

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان، سبيكة العبدالله “نواصل من خلال Boubyan Xperience الابتكار في تصميم تجارب جديدة لعملائنا، سواء من حيث اختيار الوجهات أو البرامج والتفاصيل المصاحبة لها، بما يضيف قيمة أكبر إلى استخدامهم لبطاقات بوبيان ويقدم لهم تجارب متجددة في كل مرة”.

وأضافت أن تقديم تجربتي آيسلندا وأبوظبي في الوقت نفسه يعكس التنوع الذي نحرص على تقديمه من خلال اختلاف الوجهات وطبيعة التجارب مع Boubyan Xperience، مشيرة إلى أن لكل وجهة طابعها الخاص وبرنامجها المصمم بعناية، بما يمنح العملاء فرصاً أوسع للاستمتاع بتجارب سفر تتناسب مع اهتماماتهم وأنماط حياتهم المختلفة.

وأوضحت العبدالله أن Boubyan Xperience تعكس توجهاً مستمراً نحو تطوير مفهوم المكافآت والمزايا الحصرية المرتبطة باستخدام البطاقات، بما يُمكّن العملاء من تحويل إنفاقهم اليومي إلى فرص للفوز بتجارب سفر مميزة، واكتساب المزيد من النقاط مع عمليات الشراء، بما يعزز استفادتهم من المزايا والمكافآت الحصرية.

واختتمت العبدالله مؤكدة أن تطوير هذه التجارب والمزايا ينطلق من رؤية واضحة تضع العميل في صميم عملية الابتكار، من خلال تقديم منتجات ومزايا تلبي احتياجاته المصرفية وتتناسب مع أسلوب حياته، مشيرة إلى أن Boubyan Xperience ستواصل تقديم تجارب ووجهات أكثر تنوعاً، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها العملاء من استخدام بطاقاتهم، ويرسخ مكانة “بوبيان” كشريك مصرفي يواكب تطلعاتهم واهتماماتهم المتغيرة.