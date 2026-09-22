وزيرة الأشغال: تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف “رؤية الكويت 2035”

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف (رؤية الكويت 2035) وأن النقل المستدام يمثل توازنا بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الوزيرة المشعان في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 الذي تنظمه وزارة النقل الصينية في العاصمة بكين تحت شعار (النقل المستدام تنقل أيسر للأشخاص وتدفق أسلس للبضائع) بحضور وزير النقل الصيني ليو وي ووزراء ورؤساء وفود من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل المستدام وتبادل الخبرات بين الدول.

وقالت الوزير المشعان إن نهج دولة الكويت يركز على بناء منظومة نقل متكاملة تجمع بين الترابط وسهولة الوصول والكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية والاستدامة طويلة الأمد.

ويناقش المنتدى خمسة محاور رئيسية هي تعميق المبادرات العالمية وتعزيز الترابط وبناء منظومة نقل متكاملة وأولوية النقل الأخضر والتحول بتوظيف الذكاء الاصطناعي في النقل وإتاحة خدمات النقل المستدام للجميع.

ويأتي المنتدى الذي ينضمه المركز العالمي لابتكار ومعرفة النقل المستدام التابع لوزارة النقل الصينية ضمن جهود دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للنقل المستدام 2035-2026 ويهدف إلى بناء توافق دولي حول منظومة نقل آمنة وفعالة وخضراء وشاملة ومرنة.