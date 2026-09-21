ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وذلك في مقر وفد الجمهورية التركية الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد، حفظه الله، في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة وللجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.