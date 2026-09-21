ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي ملك الأردن وولي العهد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وذلك في مقر إقامة جلالته بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد، حفظه الله، في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى أخيه جلالة الملك وسمو ولي العهد، وتمنيات سموه رعاه الله لهما بموفور الصحة والعافية، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.