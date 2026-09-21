الداخلية: إحباط محاولة تهريب نحو 4 كيلوغرامات من الهيروين أخفيت في قطع غيار سيارات

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إحباط محاولة تهريب نحو 4 كيلوغرامات من مادة الهيروين إلى البلاد أخفيت بطريقة مبتكرة داخل قطع غيار سيارات وضبط شخصين من جنسية آسيوية على صلة بالقضية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شحنة أخفيت المواد المخدرة بداخلها بطريقة سرية في 16 قطعة حديدية من نوع (كرنك).

وأضافت أن عمليات المتابعة والتحري أسفرت عن ضبط المتهمين في منطقتي مبارك الكبير وسلوى عقب تسلمهما الشحنة مبينة أنه عثر لدى تفتيش مسكنيهما على 100 غرام من مادة الشبو وميزان حساس.

وأوضحت أن المتهمين أقرا لدى مواجهتهما بالمضبوطات بتلقيهما تعليمات من شخص يقيم خارج البلاد لتسلم الشحنات وتفريغ المواد المخدرة وتوزيعها داخل البلاد مقابل مبالغ مالية.

وذكرت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.