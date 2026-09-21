رئيس الطيران المدني: نحرص على تطوير الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران والنقل الجوي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح يستقبل الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الاثنين أهمية استمرار تبادل الخبرات مع الجهات المعنية والاستفادة من المعارف المتخصصة بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران والنقل الجوي.

جاء ذلك في بيان من (الطيران المدني) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة في مقر الهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة وفق البيان عن ترحيبه بزيارة تفاحة إلى دولة الكويت مثمنا ما قدمه من خبرات ومعرفة متخصصة خلال اللقاءات والجلسات المهنية التي جمعت منتسبي الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

كما أشاد بدور الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي العربي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع.