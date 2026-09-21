دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تزكيتها لرئاسة المجلس

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن امتنان دولة الكويت للثقة التي أولتها إياها الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزكيتها بالإجماع خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين اليوم الاثنين لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة للفترة 2026 – 2027 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA).

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا الأمر يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية معربة أيضا عن بالغ شكرها للدول الأعضاء في مجموعة (MESA) على ما قدمته من دعم لترشيح دولة الكويت لتمثيل المجموعة في رئاسة مجلس المحافظين.

وأكدت التزام دولة الكويت بالاضطلاع بمسؤولياتها بكل حياد وشفافية وحرصها على مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون وتعزيز الحوار البناء بين الدول الأعضاء ودعم دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وترسيخ منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات والتحقق التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين.

وشددت على أهمية الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية بما في ذلك مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة على نحو يسهم في صون السلم والأمن الدوليين ويعزز قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته ودعم جهود الوكالة في تنفيذ ولايتها وفقا لنظامها الأساسي والقانون الدولي.

وجددت (الخارجية) التزام دولة الكويت التام بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء وأجهزة الوكالة وأمانتها العامة والإسهام في معالجة التحديات النووية من خلال العمل المؤسسي والحوار والتعاون الدولي بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ ولايتها على الوجه الأمثل.