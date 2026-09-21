بنك وياي يطلق بطاقة جيل الحصرية لطلبة مدرسة البكالوريا الأمريكية تتويجاً لإبداعاتهم وترسيخاً للثقافة المالية

احتفى بنك وياي بالتعاون مع مدرسة البكالوريا الأمريكية بإطلاق بطاقة جيل الحصرية لطلبة المدرسة، والتي تحمل التصميم الفائز في مسابقة أُطلقت خصيصاً بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز وعيهم المالي من خلال تجربة تعليمية تجمع بين الفن والتطبيق العملي.

ومنحت المسابقة الطلبة فرصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم من خلال تصميم بطاقة جيل، حيث قدم المشاركون أعمالاً عكست حساً فنياً مميزاً وإبداعاً لافتاً. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام بنك وياي بدعم المواهب الشابة ونشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة، من خلال تقديم برامج وتجارب عملية تسهم في بناء وعي مالي مبكر لدى الطلبة، إلى جانب تشجيعهم على التفكير الإبداعي والابتكار.

ويُعد جيل أول تجربة مصرفية متكاملة في الكويت للأطفال والناشئة من عمر 8 إلى 14 عاماً، حيث تُمكّن من اكتساب أساسيات الإدارة المالية السليمة واستخدام المال بمسؤولية، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم الادخار والتخطيط المالي منذ سن مبكرة، وذلك تحت إشراف ومتابعة أولياء الأمور عبر تطبيق وياي.

كما تعكس هذه المبادرة الشراكة الممتدة بين بنك وياي ومدرسة البكالوريا الأمريكية، والتي شملت تنظيم ورش عمل تفاعلية وأنشطة تعليمية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الطلبة وترجمة المفاهيم النظرية إلى ممارسات عملية ضمن بيئة تعليمية تشجع على التعلم والتجربة.

وبهذه المناسبة، قالت آمال الدويسان، رئيسة بنك وياي: “نفخر بإطلاق بطاقة جيل التي تجسد ثمرة تعاوننا مع مدرسة البكالوريا الأمريكية، وتعكس رؤيتنا في تمكين الجيل الجديد من المهارات المالية والحياتية التي يحتاجها للمستقبل. والأجمل في هذه المبادرة أنها منحت الطلبة فرصة لتحويل إبداعهم الفني إلى منتج حقيقي يحمل بصمتهم الخاصة ويعبر عن هويتهم.”

وأضافت: “في بنك وياي، نؤمن بأن بناء الوعي المالي يبدأ في سن مبكرة، ولذلك نحرص على تقديم تجارب مبتكرة تجمع بين التعليم والتطبيق العملي، بما يساعد الطلبة على اكتساب عادات مالية إيجابية وتعزيز ثقتهم بقدراتهم وإمكاناتهم.”

كما صرّحت أريج الغانم، مديرة مدرسة البكالوريا الأمريكية: “نفخر بشراكتنا المستمرة مع بنك وياي في المبادرات التي تثري تجربة الطلبة التعليمية وتربط التعلم بالتطبيق العملي. وقد أتاحت مسابقة تصميم بطاقة جيل الحصرية لطلبتنا فرصة مميزة لتوظيف مهاراتهم الفنية وإبداعهم في مشروع حقيقي يعكس شخصياتهم وأفكارهم. ونؤمن بأن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح الابتكار والثقة بالنفس لدى الطلبة، إلى جانب تعريفهم بمفاهيم مالية مهمة تساعدهم على بناء وعي مالي مسؤول منذ سن مبكرة”.

وقد تم تكريم الطلبة المشاركين والفائزين في المسابقة تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم، كما أعرب بنك وياي عن شكره لإدارة مدرسة البكالوريا الأمريكية ومعلمي التربية الفنية وأولياء الأمور على دورهم الفاعل في دعم الطلبة وتشجيعهم على تطوير مواهبهم، مؤكداً مواصلة إطلاق المبادرات التي تسهم في بناء جيل أكثر وعياً وتمكيناً واستعداداً للمستقبل.