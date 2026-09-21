وزارة التربية تعلن عن البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد “معلم متدرب”

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين عن مشروع البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد وذلك ضمن توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد المعلم وتأهيله مهنيا وتربويا وميدانيا قبل ممارسته الكاملة لمهنة التعليم.

وذكرت (التربية) في بيان صحفي أن مشروع إعداد وتأهيل المعلمين الجدد يمثل مسارا وطنيا متكاملا لإعداد وتأهيل المعلمين قبل تثبيتهم في مهنة التعليم بما يسهم في تعزيز التكامل بين الإعداد الأكاديمي النظري والممارسة الفعلية داخل الميدان التربوي ورفع جاهزية المعلم الجديد معرفيا وتربويا ومهنيا ونفسيا ودعم استقراره خلال السنوات الأولى من الخدمة.

وأفادت بأن البرنامج يسترشد بمعايير (InTASC) إذ تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الأداءات التدريسية والمعارف الأساسية والقيم المهنية وتتضمن عشرة معايير أساسية ومعايير فرعية تجمع بين معرفة المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية.

وأوضحت أن التأهيل المهني للمعلم الجديد يتوزع بواقع 45 في المئة للتدريب النظري و55 في المئة للتدريب الميداني داخل المدارس فيما يشترط لاجتياز البرنامج والحصول على التأهيل المطلوب تحقيق نسبة لا تقل عن 75 في المئة وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة يكون تعيين المعلم في وظيفة إدارية وفق المؤهل الجامعي التربوي.

وبينت الوزارة أن الفئة المستهدفة تشمل خريجي الكليات والجامعات الأخرى وفق الاحتياج والضوابط المعتمدة على أن يكون مسمى المعلمين الجدد ضمن المشروع (معلم متدرب) وذلك بحسب الأعداد التي تحتاجها وزارة التربية.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن اعتماد منصة (دال) وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني (E-Portfolio) لكل معلم جديد لمتابعة أدائه وتقدمه المهني وتوثيق مراحل تأهيله على أن يكون ملف المعلم المتدرب الإلكتروني متاحا عبر المنصة تحت مسمى (دليل المعلم المتدرب) على موقع الوزارة.