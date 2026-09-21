وزيرة الشؤون تبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية

جانب من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد محمد أبو الوفا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد أبوالوفا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي أن اللقاء تناول أوجه التعاون في حماية المرأة والطفل وتنظيم العمل الخيري والإنساني بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ويدعم مسارات العمل المشترك.

وأكد الجانبان وفق البيان عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.