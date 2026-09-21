بنك الخليج يمول السيارات بدون فوائد ويقدم خصومات تصل إلى 800 دينار

مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التجارة والصناعة أحمد المطيري يتوسط فريق بنك الخليج

أعلن بنك الخليج مشاركته في معرض السيارات Auto World Show، الذي يقام على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، حيث سيقدم أحدث الحلول والخدمات التمويلية المصممة لتلبية احتياجات الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، إلى جانب تعريف الزوار بالعروض والمزايا الحصرية التي يوفرها البنك بالتعاون مع نخبة من وكلاء السيارات في الكويت.

وبالتعاون مع عدد من كبرى وكالات السيارات في الكويت، يتيح بنك الخليج لعملائه الاستفادة من تسهيلات تمويلية مميزة لشراء السيارات بدون فوائد (0%)، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي، وفترات سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات. كما يحظى العملاء بخصومات تصل إلى 800 دينار كويتي لدى العديد من الوكالات الأخرى المشاركة.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في هذا الحدث السنوي تأكيداً على مكانته الرائدة في مجال تمويل السيارات، وحرصه المستمر على توفير حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات العملاء، وتمنحهم تجربة مصرفية متميزة تجمع بين السرعة والمرونة والقيمة المضافة.

وفي إطار التزامه المتواصل بالاستدامة ودعمه للمبادرات البيئية، يولي بنك الخليج اهتماماً متزايداً بتمويل السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وكفاءة. ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية البنك في مجال الاستدامة، التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في مختلف أنشطته وخدماته، والمساهمة في دعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع تبني التقنيات النظيفة.

ومن جانب آخر، يواصل بنك الخليج تقديم خدماته التمويلية المتميزة من خلال تواجده في مختلف فروع وكالات السيارات في الكويت، حيث يمكن للعملاء الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية مباشرة من صالات العرض. وتشمل هذه الخدمات تقديم طلبات التمويل، والحصول على الموافقات المبدئية، واستكمال الإجراءات بسرعة وسهولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

ويعكس هذا الانتشار الواسع حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة لعملائه، من خلال تقريب خدماته إليهم وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت والمكان المناسبين، بما ينسجم مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

ويدعو بنك الخليج جميع الراغبين في شراء سيارات جديدة إلى زيارة جناحه في معرض Auto World Show 2026 والتعرف على العروض والمزايا الحصرية التي يوفرها، والاستفادة من الحلول التمويلية المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يؤكد التزامه الدائم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المبتكرة التي تجعل من تجربة شراء السيارة أكثر سهولة وتميزاً.