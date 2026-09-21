“بوبيان” يُصدر صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الأضافية من رأس المال بقيمة 90 مليون بالدينار الكويتي

رئيس مجموعة الخزانة في بنك بوبيان عادل المطيري

أعلن بنك بوبيان عن نجاح إتمام أول إصدار صكوك مضاربة بالعملة المحلية ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 90 مليون دينار كويتي، و ذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى إدارة هيكله الرأسمالي وتنويع أدواته التمويلية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية.

وقد شهد الإصدار الخاص إقبالاً من المستثمرين يعكس الثقة في متانة المركز المالي للبنك ومكانته الإئتمانية، وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي.

كما يُسهم الإصدار في تعزيز معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى للبنك، ودعم قدرته على إقبال النمو المستقبلي، وهو ما يعكس الثقة في قوة المركز المالي للبنك ومكانته الإئتمانية واستراتيجيته طويلة الأمد.

ثقة كبيرة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة الخزانة في بنك بوبيان عادل المطيري “يمثل نجاح هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود بنك بوبيان لتعزيز قاعدة رأس المال، وتوفير أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة ومرونة، بما يدعم نمو أصول البنك والمحافظة على متانة مركزه المالي وفق تعليمات بنك الكويت المركزي والمتطلبات الرقابية المعمول بها”.

وأضاف أن طرح أول إصدار صكوك بالعملة المحلية يمثل إضافة مهمة إلى سجل “بوبيان” في أسواق المال، ويعكس في الوقت نفسه تطور سوق أدوات الدين المحلية والقدرة على توفير خيارات استثمارية وتمويلية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الإصدار يدعم نهج البنك في تنويع أدواته الرأسمالية، مشيراً إلى أن الطلب على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين في أداء “بوبيان” والقدرة على طرح أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وأكد المطيري أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي.

رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ

تنمية سوق المال المحلي

وفي تعليقه على الإصدار، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ “نفخر بدور كامكو إنفست كمدير الإصدار الرئيسي لأول إصدار صكوك لبنك بوبيان بالعملة المحلية، والذي شهد إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين في قوة البنك ومكانته، ومتانة القطاع المصرفي الكويتي. ونثمّن ثقة بنك بوبيان في كامكو إنفست، ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية سوق رأس المال المحلي وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الجهات المصدرة”.

نائب الرئيس الأول في إدارة الأصول بشركة بوبيان كابيتال للاستثمار عبدالمحسن الغربللي

إضافة نوعية

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول في إدارة الأصول بشركة بوبيان كابيتال للاستثمار عبدالمحسن الغربللي، إن إصدار بنك بوبيان لصكوك الشريحة الأولى الإضافية يمثل إضافة نوعية إلى أسواق المال الإسلامية في الكويت، ويعكس تطور السوق المحلية وقدرتها على استيعاب أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقومة بالدينار الكويتي، كما يؤكد المكانة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين محلياً وإقليمياً.

وأضاف “نعتز بمشاركة بوبيان كابيتال في هذه الصفقة بصفتها مديراً مشاركاً للإصدار، والإسهام في نجاح الطرح الموجّه حصرياً إلى المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمحترفين، بما يوفر لهم فرصة للاستثمار في أداة رأسمالية صادرة عن إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت”.

وأشار الغربللي على أن هذه المشاركة تأتي ضمن الدور المتنامي لبوبيان كابيتال في الربط بين الجهات المُصدرة ومصادر رأس المال، من خلال الطروحات العامة أو الخاصة والحلول الهيكلية، إلى جانب توسيع مشاركتها في صفقات نوعية تُسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز تنوع أدواتها الاستثمارية.

ترتيبات الإصدار

وكان “بوبيان” قد حصل في أغسطس الماضي على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لإصدار الصكوك، فيما تولت شركة “كامكو للإستثمار” مهام مدير الإصدار الرئيسي، وشركة “بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك) مهام مدير الإصدار المُشارك.