المجلس البلدي يوافق على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي

جانب من اعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي.

كما وافق المجلس على طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيص الموقع لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور.

وأيضا وافق المجلس على قرار مجلس الوزراء الخاص باستغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية مواقف سيارات مؤقتا لحين البدء في تنفيذ المشاريع مخصصة لها.

كما وافق المجلس على قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قرار المجلس البلدي بما يسمح بتنظيم واستغلال المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات.