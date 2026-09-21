أمين مجلس التعاون: الحضور الخليجي الفاعل في المحافل الدولية يعكس مكانة دول المجلس وشراكاتها الاستراتيجية

انعقاد اجتماع المجلس الوزاري التنسيقي بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أن الحضور الخليجي الفاعل في المحافل الدولية وما تشهده علاقات مجلس التعاون من تنام مستمر مع الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية يعكسان المكانة المتقدمة التي تحظى بها دول (التعاون) على الساحة الدولية وشراكاتها الاستراتيجية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء في تصريح للبديوي بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الوزاري التنسيقي برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية عبداللطيف الزياني وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد أمس الأحد على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الخليجية حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز وحدة الموقف الخليجي ويكرس العمل المشترك لدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجتماعات الوزارية المشتركة لمجلس التعاون المقرر عقدها مع عدد من الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب التنسيق بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على جداول أعمالها بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع بمسارات التعاون والشراكة نحو آفاق أرحب.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماعات الوزارية المشتركة التي يعقدها مجلس التعاون على هامش أعمال الجمعية العامة تجسد الاهتمام المتبادل بينه وبين شركائه الدوليين والإقليميين بتطوير العلاقات انطلاقا من دور الدول الخليجية المحوري ومكانتها المتنامية في دعم الأمن والاستقرار والتنمية وتعزيز فرص الحوار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد أن دول مجلس التعاون ماضية في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية وبناء شراكات فاعلة ومستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتنمية إقليميا ودوليا وبما يعكس كذلك المواقف الموحدة لدول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية. يذكر أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح شارك أمس الأحد في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.