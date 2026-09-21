ماليزيا تدعو إلى التضامن حول العالم لحماية قدسية الحرمين الشريفين

نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي

دعا نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي اليوم الاثنين المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى الوحدة والتضامن من أجل حماية قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواجهة أي تهديد يمس الحرمين الشريفين وسلامة المدنيين.

وقال حميدي في بيان صادر عنه إنه يتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة بشأن محاولات المساس بأمن الحرمين الشريفين وقدسيتهما مشددا على ضرورة بقاء مكة المكرمة والمدينة المنورة مصونتين من أي شكل من أشكال الصراع أو التهديد أو العمل العسكري.

وعبر عن رفضه وإدانته بأشد العبارات أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المدنيين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وضيوف الرحمن أو أن يمس قدسية هذين المكانين المقدسين.

وأكد احترام ماليزيا لسيادة المملكة العربية السعودية وأمنها وسلامة أراضيها وتقديرها لعلاقات الأخوة الوثيقة والعريقة التي تربط البلدين مشددا على أن قدسية الحرمين الشريفين يجب ألا تتحول إلى ساحة للصراع أو أن تكون موضعا للمساومة.