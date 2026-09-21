زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قضاء صائم بيلي في ولاية أضنة جنوبي تركيا فجر اليوم الاثنين شعر به سكان عدد من الولايات المجاورة دون تسجيل أضرار حتى الآن.

ووفق بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقع الزلزال عند الساعة 02ر04 بالتوقيت المحلي وبلغ عمقه 7 كيلومترات وشعر به سكان ولايات قهرمان مرعش وعثمانية وقيصري وغازي عنتاب.

وأشارت (آفاد) إلى استمرار أعمال المسح الميداني للتحقق من تداعيات الزلزال.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب جنوب شرق تركيا عام 2023 وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير عدد من المدن في المنطقة.