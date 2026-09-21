وزير الخارجية يشارك في عشاء العمل الوزاري الـ21 حول الشرق الأوسط بنيويورك

شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في عشاء العمل الوزاري ال21 حول الشرق الأوسط الذي عقد في مقر معهد السلام الدولي بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأقيم عشاء العمل مساء أمس الأحد بدعوة مشتركة من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وجرى خلال عشاء العمل بحث مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والتحركات الدولية ذات الصلة.

كما تناول المشاركون سبل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.