ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ يلتقي رؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بحضور وزير الخارجية

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك.

ونقل سموه، حفظه الله، تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.