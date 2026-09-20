ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى في نيويورك

ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه.

كما أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرا سموه إلى دقة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضافر لجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد على كافة المستويات مشددا سموه حفظه الله على أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة والارتقاء بآلياتها لمعالجة الأزمات المتلاحقة بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بدور دولة الكويت التاريخي والريادي في دعم المنظمة الدولية مثمنا المساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة ومساندتها لأنشطة الأمم المتحدة النبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الجهود المبذولة لإنهاء التوترات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.