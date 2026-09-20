ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يلتقي رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى

ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي رئيس الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة د. خليل الرحمن

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه حفظه الله لمعاليه في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقدم سمو ولي العهد حفظه الله تهانيه لمعاليه بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا دعم دولة الكويت الكامل لجهود الرئاسة في تعزيز العمل بين الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تم بحث عدد من بنود جدول أعمال الدورة الـ81 بالإضافة إلى أبرز القضايا الدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.