وزير العدل يكرم القصر المشاركين في مشروع “بادر ويانا” للموسم الرابع الذي تنظمه “شؤون القصر”

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط يلقي كلمته

كرم وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط اليوم الأحد القصر المشاركين في مشروع (بادر ويانا) للموسم الرابع الذي تنظمه الهيئة برعاية وحضور وزير العدل في إطار البرنامج الحكومي لحماية الأسرة.

وقال الوزير السميط في كلمة ألقاها بالمناسبة إن مشروع (بادر ويانا) يأتي تجسيدا لحرص الهيئة على الاستثمار في قدرات أبنائها من القصر والمشمولين برعايتها وإتاحة الفرص التي تساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي تعينهم على بناء مستقبلهم بثقة واقتدار والذي دعمته من حساب الأثلاث الخيرية التي تديرها وفي إطار وصايا ورغبة الموصين.

وأضاف أن نجاح هذا المشروع يمثل مجهودا كبيرا للتعاون بين الهيئة والجهات المشاركة والداعمة و”يعكس أهمية تضافر الجهود من أجل توفير بيئة تدريبية وعملية تتيح لأبنائنا فرصة التعرف عن قرب على متطلبات الحياة الوظيفية وخوض تجربة عملية حقيقية خلال فترة العطلة الصيفية”.

وأوضح أن هذا المشروع أتاح الفرصة ل344 متدربا من الأبناء والبنات لتحمل المسؤولية والالتزام بالوقت والمهام والتعامل مع بيئة العمل والتواصل مع الآخرين والعمل ضمن الفريق ما يسهم في مساعدتهم على الانتقال بثقة من مقاعد الدراسة إلى آفاق الحياة المهنية.

وأعرب عن خالص الشكر إلى جميع الجهات والشركاء والرعاة الذين أسهموا في إنجاح مشروع (بادر ويانا) وإلى كل من بذل جهدا في تدريب المشاركين ومتابعتهم.

من جهتها قالت مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر في كلمة مماثلة إن مشروع (بادر ويانا) يؤمن بأهمية استثمار طاقات الأبناء والبنات القصر ومنحهم فرصة لخوض تجربة العمل واكتساب المهارات والخبرات وتعزيز روح المسؤولية والالتزام لديهم.

وأوضحت الصقر أن المشاركين بالمشروع أثبتوا تميزهم والتزامهم وكانوا نموذجا مشرفا في الجد والاجتهاد مبينة أن المشروع شهد توسعا ملحوظا في عدد الجهات المشاركة والتي بلغ عددها 20 جهة كما أن أعداد المشاركين ازداد مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشادت بجهود الجهات المشاركة والداعمة للمشروع مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والشراكة المجتمعية بما يعزز فرص تطوير مهارات القصر والاستفادة من قدراتهم في مختلف المجالات.