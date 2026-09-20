وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى في نيويورك

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة ماري ياماشيتا

‏التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد بالممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني ماري ياماشيتا في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت (الخارجية) في بيان أنه تم خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.