"أجفند" يشارك في قمة كونكورديا السنوية 2026 في نيويورك لتعزيز الشراكات والحوار التنموي الدولي

يشارك برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في قمة كونكورديا السنوية 2026، التي تُعقد في مدينة نيويورك خلال الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر 2026، في إطار جهوده لتعزيز حضوره في منصات الحوار التنموي الدولي، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات التنموية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات والمعرفة حول أبرز القضايا والتحديات التي تشكل مستقبل التنمية عالميًا.

وتأتي مشاركة أجفند في القمة في ظل تطور توجهه التنموي نحو نموذج يرتكز بصورة أكبر على الاحتياجات والأثر والاستدامة، ويعزز دور الشراكات والمعرفة والتمكين إلى جانب التمويل، بما يسهم في تطوير حلول تنموية أكثر شمولًا وقابلية للتوسع والاستدامة.

وتناقش قمة كونكورديا هذا العام مجموعة من القضايا العالمية التي تتقاطع مع أولويات أجفند ومجالات عمله، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، وحقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية، بمشاركة نخبة من القيادات وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وضمن برنامج مشاركة أجفند، يشارك الرئيس التنفيذي همام بن ناصر بن جريّد في جلسة رئيسية بعنوان “رأس مال جديد، رؤية جديدة، تسريع المرحلة القادمة من التنمية”، التي تستعرض التحولات التي يشهدها قطاع التنمية، والحاجة إلى نماذج جديدة تجمع بين رأس المال والشراكات والقدرات المؤسسية، بما يعزز القدرة على تحقيق أثر تنموي مستدام.

كما يستضيف أجفند خلال القمة طاولة مستديرة بعنوان “الشمول الرقمي: ابتكار شامل وأثر مستدام”، تسلط الضوء على دور الشمول الرقمي في توسيع الوصول إلى الفرص والخدمات، وتبحث إمكانات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، في تطوير حلول تنموية أكثر شمولًا وقابلية للتوسع، بما يضمن وصول أثر التحول الرقمي إلى مختلف فئات المجتمع.

وتمثل مشاركة أجفند في قمة كونكورديا امتدادًا لجهوده في بناء الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية، إلى جانب المساهمة في الحوار الدولي حول مستقبل التنمية ودور المؤسسات التنموية في الاستجابة للتحولات العالمية وتحقيق أثر إنساني مستدام.