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مديرة جامعة الكويت تشكل لجان اختيار عمداء عدد من الكليات

جامعة الكويت
تعليم
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أعلنت جامعة الكويت اليوم الأحد أن مديرتها الدكتورة دينا الميلم أصدرت عدة قرارات بتشكيل لجان اختيار عمداء عدد من كليات الجامعة في إطار حرصها على دعم العمل الأكاديمي والإداري وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الكليات التي تم تشكيل لجانها هي كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم وكلية طب الأسنان وكليةالعمارة مشيرة إلى أنه اخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان تنوع الخبرات الأكاديمية والتخصصية في عضويتها بما يعزز موضوعية أعمالها ويدعم سير عملية الاختيار وفق اللوائح والنظم والقوانين المعتمدة.

وأكدت أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير الجودة والشفافية مشيرة إلى أنه وفقا للأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن سيتم تشكيل لجان اختيار عمداء بقية الكليات تباعا بما يدعم تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية وتحقيق أهداف الجامعة.

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