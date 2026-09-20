جامعة عبدالله السالم: نواصل تقديم تعليم نوعي يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مسارات الابتكار والبحث

مدير جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى الأحمد خلال جولة انطلاق العام الجامعي 2027/2026

أكدت جامعة عبدالله السالم اليوم الأحد مواصلتها تقديم تعليم نوعي يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مسارات الابتكار والبحث ويسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية بما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة اكاديمية حديثة تسهم في بناء مستقبل التعليم في دولة الكويت.



جاء ذلك في بيان صحفي للجامعة مع انطلاق العام الجامعي 2026/2027 وسط استعدادات اكاديمية وادارية متكاملة بما في ذلك افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية التي استقبلت أولى دفعاتها في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو التوسع في التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات دولة الكويت وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في القطاع الصحي.



وذكرت الجامعة أن انطلاق كلية الطب والعلوم الصحية يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة التعليم الطبي ومواكبة التطورات المتسارعة في العلوم والتقنيات الطبية معربة عن اعتزازها بانطلاق مسيرة الكلية بما تمثله هذه الخطوة من إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في دولة الكويت.



وأضافت أن هذه الجهود تأتي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد الطلبة الملتحقين ببرامج البكالوريوس هذا العام يبلغ 2725 طالبا وطالبة من الطلبة المستمرين والمستجدين في حين يبلغ عدد طلبة الماجستير 154 طالبا وطالبة.



ودعت الجامعة طلبتها إلى استثمار ما توفره من بيئة تعليمية حديثة وبرامج اكاديمية متطورة وأنشطة طلابية متنوعة والاستفادة من المبادرات والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات الجامعية إلى جانب التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية والإرشاد الاكاديمي بما يلبي احتياجاتهم ويدعم نجاحهم.