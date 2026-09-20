بنك الخليج يواصل تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية .. وينظم حملة لتنظيف الشواطئ

صورة جماعية لفريق سواعد الخليج والمتطوعين عقب تنظيف الشاطئ

في إطار التزامه بترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، نظم بنك الخليج حملة لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، وبمشاركة فاعلة من متطوعي فريق “سواعد الخليج”وعدد من العملاء وموظفي البنك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة الذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، في خطوة تعكس حرص البنك على حماية البيئة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.

وشهدت الحملة مشاركة مجموعة من أعضاء فريق “سواعد الخليج” التطوعي، الذين ساهموا في تنظيف الشاطئ وجمع المخلفات والنفايات من شاطئ البلاجات، بما يساهم في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة البحرية، ويعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

ويُعد اليوم العالمي للتنظيف إحدى أكبر المبادرات البيئية التطوعية على مستوى العالم، حيث يجمع ملايين المتطوعين والمؤسسات من مختلف الدول بهدف التصدي لمشكلة النفايات وتعزيز الممارسات المستدامة وحماية البيئة. كما تم إدراجه ضمن الأيام الدولية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، تأكيداً على أهمية العمل الجماعي في بناء مجتمعات أكثر استدامة ونظافة.

الأطفال يشاركون في التنظيف

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك الخليج الهادفة إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته وعملياته، إيماناً منه بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد. ويحرص البنك على إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المسؤولة التي تدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد البنك أن الاستدامة تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيته المؤسسية، حيث يواصل تنفيذ برامج ومبادرات بيئية ومجتمعية تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل بيئة العمل وخارجها، بما يعكس التزامه بدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تجاه المجتمع والبيئة.

كما تندرج هذه الحملة ضمن جهود بنك الخليج الرامية إلى دعم رؤية دولة الكويت وتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في حماية البيئة وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تواكب أهداف التنمية المستدامة وتدعم جودة الحياة في المجتمع الكويتي.

جانب من الفعاليات

وأعرب بنك الخليج عن تقديره لشركة المشروعات السياحية على تعاونها في تنظيم هذه الفعالية، مؤكداً أن الشراكات الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام تسهم في توسيع نطاق المبادرات البيئية وتعظيم أثرها الإيجابي، بما يعزز ثقافة الاستدامة والعمل التطوعي في المجتمع.

ويواصل بنك الخليج تنفيذ مبادرات وفعاليات نوعية منتقاة تعكس التزامه بمسؤوليته المجتمعية وتعزيز دوره الفاعل في دعم القضايا البيئية، وترسيخ ممارسات الاستدامة داخل البنك وخارجه، بما ينسجم مع تطلعات الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.